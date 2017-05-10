Вышел второй трейлер сериала "Мгла" по Стивену Кингу

Фото: Yotube-канал студии Spike

Второй трейлер сериала "Мгла", снятого по повести Стивена Кинга "Туман", появился в Сети. Его разместили на Yotube-канале студии Spike, занимающейся выпуском картины.

Длительность ролика составляет чуть более минуты. Лента рассказывает о маленьком американском городке, который оказывается отрезан от остального мира таинственным туманом. На этом фоне происходит ряд жестоких убийств.

Показ сериала запланирован на 22 июня 2017 года. Над его созданием работал режиссер, продюсер и сценарист Кристиан Торп, снявший такие сериалы, как "Сэм", "Тесса" и "Рита".

Телесериал состоит из 10 эпизодов. В основу сюжета сериала лег не только роман Кинга, но и фильм Фрэнка Дарабонта "Мгла", премьера которого состоялась в 2007 году.

В середине апреля вышел первый трейлер к фильму.