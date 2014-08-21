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Фестивали

21 августа 2014, 14:09

Французский всадник Лоренцо выступит на фестивале "Спасская башня"

Спасская башня французы фестивали и праздники всадники

Фото: m24.ru

На Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который пройдет в столице с 30 августа по 7 сентября, выступит француз Лоренцо, один из самых знаменитых всадников мира. Он покажет класс на Красной площади 31 августа, 1, 2 и 4 сентября.

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Лоренцо выступит вместе с всадниками Кремлевской школы верховой езды. Организаторы "Спасской башни" уверены, что это шоу станет одним из ярчайших событий фестиваля.

37-летний француз уже выступал в Москве – всадник принимал участие в международных соревнованиях на Кубок президента России, а также был гостей Кремлевской школы верховой езды. Теперь он впервые проедет по Красной площади. Верховой ездой Лоренцо занимается с 6 лет. Его первое турне состоялось в 1995 году.

"Нужно заниматься с лошадью так, чтобы она угадывала желание наездника. Требуется полное взаимное доверие. Они сами подсказывают мне, как надо выполнять определенные трюки", - говорит о своем успехе Лоренцо.

Француз выступит на "Спасской башне" 31 августа, 1 и 2 сентября в 13.00, а также 4 сентября в 15.00.

Напомним, что в этом году в фестивале "Спасская башня" примут участие двенадцать стран. С 30 августа по 7 сентября их военные оркестры исполнят на Красной площади свои оригинальные программы. На мероприятии впервые выступит российский военный оркестр Черноморского флота из Севастополя.

В фестивале по традиции будет участвовать Мирей Матье. В этом году на "Спасской башне" впервые откроется детская площадка.

"Спасская башня" - главный военно-музыкальный праздник нашей страны. На него приезжают лучшие военные оркестры со всего мира. Он проводится с 2009 года. С этого времени в фестивале приняли участие более ста оркестров из 40 стран.

В этом году фестиваль посвящен 100-летию с начала Первой мировой войны. 154-й отдельный комендантский Преображенский полк пройдет через Красную площадь в исторической форме 1914 года под звуки Марша сибирских стрелков.

На фестивале "Спасская башня" выступили музыканты из Кореи

Прошлый фестиваль посетили около 60 тысяч человек. Для гостей играли 13 оркестров из разных стран, репертуар варьировался от классики до современного хип-хопа.

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Сюжет: Фестиваль "Спасская башня"

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