Участники "Спасской башни" прошли по Москве торжественным строем

От Пушкинской до Манежной площади торжественным строем прошла колонна участников фестиваля "Спасская башня".

В этом году организаторы шествия нарушили традицию: музыканты не выступали на Красной площади во время торжественной церемонии открытия Дня города, однако сам парад участников стал одним из центральных праздничных мероприятий.

В Москве проходит фестиваль "Спасская башня"

Шествие возглавила Рота почетного караула, за ней проследовало 16 оркестров, каждый из которых сделал по три остановки. Репертуар музыканты подобрали на любой вкус: военные марши, классические произведения и современные композиции. Южная Корея и здесь выступила под сингл своего исполнителя - Gangnam Style.

Чтобы посмотреть на лучшие военные оркестры жители и гости столицы начали занимать места в первых рядах задолго до того, как раздались звуки музыки.