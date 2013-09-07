Участники "Спасской башни" прошли по Москве торжественным строем

От Пушкинской до Манежной площади торжественным строем прошла колонна участников фестиваля "Спасская башня".
В этом году организаторы шествия нарушили традицию: музыканты не выступали на Красной площади во время торжественной церемонии открытия Дня города, однако сам парад участников стал одним из центральных праздничных мероприятий.
Шествие возглавила Рота почетного караула, за ней проследовало 16 оркестров, каждый из которых сделал по три остановки. Репертуар музыканты подобрали на любой вкус: военные марши, классические произведения и современные композиции. Южная Корея и здесь выступила под сингл своего исполнителя - Gangnam Style.
Чтобы посмотреть на лучшие военные оркестры жители и гости столицы начали занимать места в первых рядах задолго до того, как раздались звуки музыки.