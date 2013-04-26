Форма поиска по сайту

26 апреля 2013, 12:30

На стадионе "Москвич" пройдет спартакиада допризывной молодежи

Фото: ИТАР-ТАСС

С 8 по 10 мая на стадионе "Москвич" пройдет спартакиада допризывной молодежи. Ожидается, что в ней примут участие около 50 тысяч юношей допризывного возраста.

"Мы проведем спартакиаду допризывной молодежи. Она собирает где-то до 50 тысяч молодых людей, которые собираются идти в армию. Мы сегодня возрождаем систему московского спортсмена. Готовимся к возрождению системы "Готов к труду и обороне", - заявил в эфире телеканала "Москва 24" глава Москомспорта Алексей Воробьев.

По словам чиновника, на сегодняшний день аналогом ГТО является программа "Московский спортсмен", утвержденная мэром Москвы Сергеем Собяниным два года назад. Через нее прошли около 400 тысяч московских школьников.

"В спартакиаде примут участие те, кто хочет служить в армии, юноши допризывного возраста, которые готовы показать хорошие результаты", - сказал Воробьев.

Спартакиада гто Алексей Воробьев призывники

