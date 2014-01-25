"Спартак" установил антирекорд КХЛ по количеству поражений подряд

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" продолжает неудачную серию поединков в розыгрыше Континентальной хоккейной лиги. "Красно-белые" проиграли уже 15-й матч подряд и установили новый антирекорд.

На этот раз подопечных Федора Канарейкина обыграл один из лидеров первенства - санкт-петербургский СКА. В воротах хозяев побывало пять шайб, на которые "Спартак" сумел ответить только одной.

Это поражение стало для "красно-белым" пятнадцатым подряд. Таким образом, антирекорд, установленный екатеринбуржским "Автомобилистом" и новокузнецким "Металлургом" оказался побит. Каждый из этих клубов проиграл 14 игр подряд.

Перед началом встречи в "Сокольниках" прошла торжественная церемония - под своды арены подняли свитер, с цифрой 100, посвященный болельщикам. Этим способом "Спартак" отдал дань уважения болельщикам, которые оставили 100 тысяч голосов в поддержку клуба. В коллективе хотели этим сбором голосов показать лиге, что "Спартак" небезразличен фанатам.

В настоящее время московский клуб испытывает серьезные трудности. После отзыва в конце прошлого года лицензии у "Инвестбанка", который был титульным спонсором "Спартака", команда фактически осталась без средств к существованию и вынуждена была распродать ряд ведущих игроков.

По неофициальной информации, которая озвучивается в некоторых СМИ, "Спартак" проводит последний сезон в КХЛ, а в будущем году он будет выступать в ВХЛ. Лига подобную информацию не комментирует.