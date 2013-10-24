"Спартак" в овертайме переиграл "Витязь" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" в домашнем матче КХЛ принимал подмосковный "Витязь". Основное время встречи завершилось вничью 2:2, а в овертайме победу вырвали хозяева.

Счет был открыт уже на 2-й минуте поединка. Мамин нанес мощный бросок метров с пяти и поймал на противоходе голкипера "Спартака" Гласса - 1:0 в пользу "Витязя".

Следующей шайбы пришлось ждать два с лишним периода. Роковую для "Витязя" роль сыграли удаления. На 49-й минуте Андерсен восстановил равновесие в счете после паса Жердева из-за ворот. В этот момент москвичи имели на льду лишнего игрока.

Сразу после заброшенной хозяевами шайбы еще один хоккеист "Витязя" отправился в штрафные боксы. И снова "красно-белым" удалось реализовать большинство - точный бросок удался Кулику.

"Спартак" мог снять все вопросы о победителе за пять минут до сирены, но Никулин, вышедший один на один с вратарем, угодил шайбой в распластавшегося на льду Баклунда.

Гости не собирались сдаваться и за две минуты до конца периода сравняли счет. Солодухину удался удивительный по силе и точности бросок в "девятку" ворот Гласса. Голкипер ничем не смог помочь своей команде в этом эпизоде.

Встреча перешла в овертайм, и ключевую роль в определении сильнейшего сыграло удаление в составе "Витязя". "Спартак" в третий раз в этом поединке реализовал большинство - на этот раз свою фамилию на табло зажег Куинт. Окончательный счет матча - 3:2 в пользу москвичей.

После этой победы "Спартак" набирает 28 очков и поднимается на десятое место в Западной конференции.