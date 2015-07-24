Экс-игрок "Спартака" подписал контракт с "Рубином"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Полузащитник Динияр Билялетдинов подписал контракт с "Рубином". Днем ранее он расторг контракт со "Спартаком", сообщает официальный сайт казанского клуба.

Подробности сделки пока неизвестны. Стоит отметить, что "Рубин" возглавляет отец Динияра Билялетдинова Ринат.

Предыдущий сезон экс-игрок "Спартака" провел в аренде в московском "Торпедо". Впрочем, присутствие Билялетдинова в составе не помогло "черно-белым" сохранить прописку в элите российского футбола.

В "Спартаке" игрок провел 30 матчей, в которых забил четыре мяча. В последнее время Билялетдинов стал игроком запаса.

Напомним, что Динияр Билялетдинов ранее призывался в сборную и даже стал героем стыкового матча со Словенией, в котором сделал дубль.