Вратарь "Спартака" получил перелом носа в матче с "Анжи"

Антон Митрюшкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Голкипер "Спартака" Антон Митрюшкин получил травму в матче 21-го тура Российской футбольной премьер лиги. У вратаря перелом носа, сообщает официальный сайт "красно-белых".

Страж ворот травмировался на 79-й минуте встречи в столкновении со своим бывшим одноклубником Динияром Билялетдиновым. Митрюшкин доиграл матч до конца, а после игры был доставлен в больницу, где врачи диагностировали перелом носа.

Сколько времени уйдет у Митрюшкина на восстановление - не сообщается.

Встреча между "Спартаком" и "Анжи" прошла накануне вечером на стадионе "Локомотив". Москвичи вели в счете 2:0, но не сумели удержать преимущество - поединок завершился вничью 2:2. Таким образом, "Спартак" остался на третьем месте с 40 очками.