Глушаков и Комбаров продлили контракты со "Спартаком"

Денис Глушаков. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Московский "Спартак" объявил о подписании новых долгосрочных контрактов с полузащитниками Денисом Глушаковым и Дмитрием Комбаровым, сообщается на официальном сайте "красно-белых".

Комбаров впервые сыграл в основном составе "Спартака" в 2010 году, когда перешел в этот клуб из столичного "Динамо" вместе со своим братом Кириллом. С тех пор Дмитрий провел 149 матчей и забил 23 мяч. При этом Комбаров является воспитанником "Спартака".

"Хочу продолжать играть в этой команде, за которую болею с детства, развиваться и достигать высоких целей. "Спартак" для меня - особый клуб, отношения с которым начались фактически с четырех лет. Именно тогда отец, который, кстати, играл за дубль "красно-белых" и тоже всегда болел за "Спартак", впервые привел нас с Кириллом в спартаковскую Академию. Но набор туда осуществлялся только с шести лет, поэтому мы терпеливо ждали два года, чтобы оказаться именно в школе "Спартака", - сказал Комбаров после подписания контракта.

Он отметил, что сразу принял предложение клуба о продлении контракта.

В свою очередь, Денис Глушаков перешел в "Спартак" из столичного "Локомотива" в 2013 году. За это время в составе спартаковцев он сыграл в 44 матчах и забил два гола.

"Затяжных переговоров не было: они начались недавно и практически тут же закончились. Пожали друг другу руки, и я рад, что продолжу играть в спартаковской футболке", - сказал Глушаков.