Московский "Спартак" в овертайме обыграл "Салават Юлаев"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл уфимский "Салават Юлаев". Основное время поединка завершилось вничью - 1:1, а в овертайме столичный клуб вырвал победу.

Счет был открыт на 7-й минуте встречи. Хартикайнен поразил ворота "Спартака", переиграв Гласса в ближнем бою - 1:0 в пользу "Салавата Юлаева".

В концовке первого периода "красно-белым" удалось отыграться. Крутов добил шайбу в ворота после отскока.

Больше голов в основное время матча зрители не увидели. "Салават" смотрелся лучше, играл активнее и имел больше шансов поразить ворота соперника, но на последнем рубеже у "Спартака" прекрасно играл Гласс.

На последней минуте овертайма Куинт кистевым броском принес победу москвичам. Итоговый счет встречи - 2:1 в пользу "Спартака".

После этой победы подопечные Канарейкина набирают 39 очков и поднимаются на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.