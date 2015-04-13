Московский "Спартак" в гостях уступил "Ростову"

Фото: ТАСС

Московский "Спартак" потерпел поражение в гостевом матче 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги. "Красно-белые" уступили "Ростову" со счетом 1:2.

Счет был открыт на 35-й минуте встречи. Тимофей Калачев подал с фланга, защитники "Спартака" ошиблись, и Максим Григорьев спокойно отправил снаряд в сетку ворот.

Хозяева вели в счете всего две минуты. Москвичи отыгрались после углового - Квинси Промес и Дмитрий Комбаров разыграли комбинацию, которая завершилась ударом по воротам. Голкипер мяч отбил, но прямо на Хуана Инсаурральде, которому оставалось только катнуть снаряд в пустую "рамку".

Победный мяч был забит на 82-й минуте и получился практически копией первого гола ростовчан. Вновь Григорьев откликнулся на подачу фланга при полном попустительстве защиты "красно-белых". Итоговый счет поединка - 2:1.

Таким образом, "Спартак" терпит второе поражение подряд. У подопечных Мурата Якина 36 очков, они находятся на седьмой строчке турнирной таблицы.