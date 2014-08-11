Новый стадион "Спартака" будет готов к 27 августа - Мутко

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Новый стадион футбольного клуба "Спартак" будет введен в строй 27 августа, сообщил министр спорта Виталий Мутко на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Что касается Петербурга, стадион должен быть введен в мае 2016 года. Этот стадион полным ходом строится. 27 августа мы вводим стадион "Спартак" в Москве. Также мы приступили к модернизации стадиона в Сочи, и 17 августа под футбол переходит стадион в Казани - "Казань-Арена", - передает слова министра Р-Спорт.

Он добавил, что всего к чемпионату мира 2018 года в России должны быть построены 12 стадионов и 64 тренировочные базы для проживания команд. Кроме того, необходимо построить 102 тренировочные площадки - футбольные стадионы вместимостью около около 1,5 тысячи мест с соответствующим покрытием и качеством.

Мутко отметил, что из 12 стадионов, на которых будет проходить чемпионат мира, семь уже практически спроектированы, четыре стадиона - в высокой стадии готовности, еще один стадион, в Самаре, начал строиться.

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Напомним, что стадион "Открытие Арена" ("Спартак") строится в Тушине с 2010 года. Он будет представлять собой многофункциональный спорткомплекс, состоящий из футбольного поля с четырьмя трибунами и крытой ареной. На территории арены также предусмотрены рестораны, спорт-бар и магазин атрибутики.

На территории арены планируется открыть музей истории прославленного клуба и установить памятники знаменитым футболистам-спартаковцам - братьям Старостиным, Игорю Нетто и Никите Симоняну. Вместимость стадиона составит 42 тысячи зрителей, однако к чемпионату мира по футболу 2018 года она будет увеличена до 45 тысяч.

Матч открытия новой арены состоится 5 сентября. Соперником "Спартака" в этом поединке станет белградская "Црвена Звезда".