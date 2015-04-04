"Спартак" сыграл вничью с "Кубанью" в матче чемпионата России

Фото: ТАСС

Столичный "Спартак" разошелся миром с краснодарской "Кубанью". Поединок завершился со счетом 1:1.

Первыми отличились хозяева. На 22-й минуте рефери назначил пенальти за снос Юры Мовсисяна. К мячу подошел Дмитрий Комбаров и развел снаряд и голкипера по разным углам.

Однако во втором тайме гости отыгрались. На 61-й минуте спартаковцы ошиблись при организации искусственного офсайда, Сергей Ткачев убежал один на один с Артемом Ребровым и хладнокровно переиграл голкипера.

В оставшееся до конца встречи время забить больше никому не удалось. Примечательно, что ближе к этому были гости, а подопечные Мурата Якина.

Таким образом, "Спартак" остается на шестой строчке турнирной таблицы с 36 очками.