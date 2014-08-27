В Москве впервые пройдет турнир по игре "Шляпа"

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В парке "Сокольники" 29 августа состоится бесплатный турнир по интеллектуальной командной игре "Шляпа".
Суть "Шляпы" в том, что каждый из игроков по очереди пытается объяснить или показать какое-то слово. Время для отгадывания ограничено. Угадавший и тот, чье слово было отгадано, получают очки.
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В классической "Шляпе" для игры требуется шляпа или любая другая непрозрачная емкость, а также карточки со словами, которые участники будут объяснять. Во втором туре уже известные игрокам слова пытаются показать пантомимой с одним ключевым словом, а в третьем – только пантомимой.
Участники турнира смогут не только проверить себя, но также поучаствовать в различных конкурсах и мастер-классах, отметили в пресс-службе ресурсного центра "Мосволонтер" - организатора акции. Победители турнира получат призы от сети кинотеатров "Люксор", дизайнера Александры Дьяченковой и "Мосволонтера".
Турнир "Боярский Trophy" пройдет 29 августа в 13.00 в парке "Сокольники" в центральном кафе у фонтана.
История вопросаСоревнования по игре "Шляпа" начали проводиться в России в 2011 году. В Казани в чемпионате по "Шляпе" приняли участие больше 100 человек. После этого открытый чемпионат прошел в московской школе № 57. В нем участвовали 50 человек. В апреле 2011 года состоялся первый открытый кубок Москвы по игре в шляпу. В нем соревновались не команды, а отдельные игроки.
1 апреля 2012 года в Москве прошел второй открытый кубок, а 25 ноября 2012 года третий. В турнире приняли участие 171 человек, в том числе 36 школьников.