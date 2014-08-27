В Москве впервые пройдет турнир по игре "Шляпа"

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В парке "Сокольники" 29 августа состоится бесплатный турнир по интеллектуальной командной игре "Шляпа".

Суть "Шляпы" в том, что каждый из игроков по очереди пытается объяснить или показать какое-то слово. Время для отгадывания ограничено. Угадавший и тот, чье слово было отгадано, получают очки.

В классической "Шляпе" для игры требуется шляпа или любая другая непрозрачная емкость, а также карточки со словами, которые участники будут объяснять. Во втором туре уже известные игрокам слова пытаются показать пантомимой с одним ключевым словом, а в третьем – только пантомимой.

Участники турнира смогут не только проверить себя, но также поучаствовать в различных конкурсах и мастер-классах, отметили в пресс-службе ресурсного центра "Мосволонтер" - организатора акции. Победители турнира получат призы от сети кинотеатров "Люксор", дизайнера Александры Дьяченковой и "Мосволонтера".

Турнир "Боярский Trophy" пройдет 29 августа в 13.00 в парке "Сокольники" в центральном кафе у фонтана.