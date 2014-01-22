В "Сокольниках" можно будет проехать на унициклах и электровелосипедах

"Афиша": В "Сокольниках" можно покататься на зимних велосипедах

25 января в парке "Сокольники" состоится праздник "Велозима". В программе спортивные, познавательные и развлекательные мероприятия. Гостей ждут тест-драйв унициклов, электровелосипедов, зимних велосипедов, соревнования, конкурс велосипедных идей, эстафеты и лотерея.

К тому же пройдет мастер-класс по украшению двухколесных средств передвижения, где покажут велоаксессуары, которые можно будет использовать при подготовке к велопарадам.

В павильоне 11.1 в зоне лектория "Велокино" покажут киноленты Cherrybomb at Vienna Masters of Dirt и "Дьялама: путь на Восток".

С участием представителей департаментов транспорта и культуры, а также активистов столичных велоклубов пройдет дискуссия, посвященная развитию велотуризма. На лекциях можно будет узнать об организации веломероприятий.

Также на празднике будет работать веломаркет. Музыкальное настроение будут задавать ребята из LIKE Family. Гостей ждут фанк, хип-хоп и хаус.