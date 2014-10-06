Тайны Сокольников: от Матросской тишины до Екатерининского доллгауза

"Нераскрытые тайны": Сокольники

Сокольники. Какие тайны хранит это место? Как оно связано с известным юродивым Иваном Корейшей? За что улица Матросская тишина получила свое название? И откуда пошел первый в столице вагон метро? Телеканал "Москва Доверие" подготовил специальный репортаж.

Многое повидали стены Екатерининского доллгауза, или, проще говоря, сумасшедшего дома, что в Сокольниках. Но такого тут до сей поры не было. Одного из пациентов решил навестить сам государь Николай Первый.

Войдя в палату, царь увидел странного человека, лежавшего на полу. Николай приблизился к больному и почтительно спросил, почему тот лежит и не встает. В присутствии российского самодержца это было, как минимум, неприлично.

И услышал в ответ: "И ты, как ни велик и ни грозен, а тоже ляжешь и не встанешь". Дальнейшая беседа проходила с глазу на глаз. Немногочисленная свита отметила: государь покинул сумасшедший дом в самом мрачном расположении духа.

Величайшим провидцем называли современники человека, которого посетил в тот день Николай Первый. Все 44 года, которые Иван Яковлевич Корейша провел в сумасшедшем доме, его имя гремело по Москве. "К Ивану Яковлевичу в Сокольники", – кричали извозчикам москвичи.

И те, не задавая лишних вопросов, везли седоков в Екатерининской доллгауз, первую в России психиатрическую больницу, расположенную в самом красивом пригороде Москвы – в Сокольнической роще, в месте, богом данном, как говорил сам Иван Яковлевич. Так кто же был этот удивительный человек? И что он мог сказать государю весной 1854 года?

Сокольники – один из любимейших районов москвичей и самый старый парк в столице. Его история настолько тесно сплелась с легендами и преданиями, что уже почти невозможно вычислить, где правда, а где вымысел.

"Существует легенда о знаменитом скифском "колесе судьбы", или "колесе фортуны", которое закопано здесь, в дебрях Сокольнического парка. Его не раз искали кладоискатели в XIX веке, в ХХ, и сегодня предпринимаются такие попытки, но пока они успехом не увенчались. И вполне возможно, что притягательная сила парка Сокольники объясняется именно этим колесом, что это оно притягивает сюда людей и дает им тот положительный заряд, который каждый человек выносит отсюда", - говорит экскурсовод Александр Сироткин.

Иван Яковлевич Корейша. Фото: Wikimedia.

Разумеется, никакими историческими фактами эта версия не подтверждается. Однако если посмотреть на план парка, легко обнаружить круг с восемью лучами, а именно так выглядело магическое колесо скифов.

"Я верю в магию собственного парка именно в силу того, что, когда ты начинаешь что-то здесь делать, парк тебе в этом помогает. Вообще, если посмотреть любую карту, то первое, что приходит в голову, что это солнце. То есть, есть центр, и от него отходят лучи. И вот это лучевое построение парка, просеки парка – это уже историческое построение, именно это охраняется городом, и Москомнаследия очень внимательно следит за этим. Никто никогда не будет нарушать это лучевое построение", - рассказывает директор парка "Сокольники" Андрей Лапшин.

Сокольничья школа

Каждая аллея старого парка уникальна сама по себе. Здесь сосны, там дубы и вязы, а между ними пруды, розарий, аттракционы и спортивные площадки, фонтаны и танцверанды. Это сегодня. А много веков назад и парк, и его окрестности были просто густым лесом, в котором русские князья, а затем и цари предавались своему любимому увлечению – соколиной охоте.

"Здесь селились во времена царя Алексея Михайловича сокольники. И вот это здание за моей спиной как раз находится на месте царского соколиного двора. И неслучайно память о том времени сохранилась в названии этой улицы – Сокольническая слободка", - объясняет директор экскурсионного бюро Лиля Гусева.

Как и люди, птицы подчинялись строгой иерархии.

"С кречетом, это считалась царская птица, с этой птицей охотилась знать, то бишь царь, князь, а уже с больше мелкими, как чеглоки, это уже дамы охотились, с ястребом охотились уже простолюдины", - рассказывает руководитель сокольничьей школы "Сокольники" Олег Суворов-Ларионов.

Служба по ведомству соколиной охоты считалась придворной, и, стало быть, весьма почетной и сложной, ведь приручить дикую птицу непросто. Княжеских пернатых охотников украшали золотом и драгоценными камнями, кормили с царского стола. За каждую заболевшую или упущенную птицу сокольника ждала жестокая расправа, ведь голова царского сокола ценилась в разы дороже головы самого сокольника.

"Царь знал свою птицу "в лицо", грубо говоря, знал по имени, давал указания, как птицу кормить, как лечить", - говорит Олег Суворов-Ларионов.

Сегодня старый парк возрождает древние традиции. Несколько лет назад здесь открылась сокольничья школа.

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

"Мне нравится тут заниматься, потому что они такие красивые, преданные", - утверждает ученик сокольничьей школы Илья Палехов.

"Раньше он мне не позволял прикоснуться даже. Он не позволял себя гладить, а сейчас я очень рада, что он мне доверяет, он меня любит, он меня узнает, когда я прихожу", - говорит ученица сокольничьей школы Елена Виноградова.

"Птицы, как и люди, у них у всех свои характеры, ключ подбирать надо к каждой птице. Одна более спокойная, другая балаболка, разговаривает без умолку, третий угрюмый, другой как звездочет, другой эпилептик. Как у людей, то же самое, ничем не отличаются, только что у нас крыльев нет, а у них есть", - считает Суворов-Ларионов.

На Руси соколиная охота вошла в моду при Великом Князе Алексее Михайловиче, втором государе из династии Романовых.

"Говоря современным языком, он был фанат соколиной охоты. Был большой мастер. Он написал книгу, которую до сих пор можно увидеть в музеях – "Урядник обустроения соколиного пути". У него был свой любимый сокол Ширяй. Об этом соколе сохранилась очень интересная легенда. Сокол взмыл в небо, ринулся на добычу и разбился о землю. Царь был в печали. Он на трое суток удалился в палаты, и трое суток нашей страной никто не управлял. А потом, когда вышел из своих царских палат, повелел место, где разбился его любимый сокол Ширяй, назвать Ширяевым полем", - утверждает Лиля Гусева.

Матросская тишина

Иначе относился к охоте сын Алексея Михайловича, Петр Первый. Великий реформатор вообще не слишком жаловал Москву, но места своего детства любил и никогда не забывал. Здесь, на берегу Яузы, он построил полотняную фабрику, занимавшуюся изготовлением парусов.

На ней работали в основном отставные матросы. Рядом появилась и небольшая больничка. Петр распорядился, чтобы по этой улице не ездили извозчики, дабы не тревожить понапрасну сон пожилых моряков. Отсюда и название – Матросская тишина.

Здание тюрьмы "Матросская тишина" Фото: ТАСС/Малышев Николай

Во времена Екатерины Великой заброшенный к тому времени полотняный завод превратился в самую большую в Москве богадельню. Ее называли Екатерининской. А в 1804 году на ее территории строится первая в России психиатрическая больница – Екатерининский доллгауз. Сегодня это Преображенская психиатрическая больница №3.

"Уже в 1804 году стало понятно, что есть группа психически больных, и они нуждаются в особом содержании, в особом уходе. И было принято решение Указом Александра Первого о строительстве отдельного корпуса, который был возведен в 1808 году, и 15 июня туда поступили первые больные", - говорит Георгий Костюк.

Сюда-то в 1817 году и привезли из Смоленска Ивана Яковлевича. В жизнеописании Корейши сообщается, что он закончил семинарию и даже духовную академию, много лет паломничал по святым местам. А после войны 1812 года вернулся в родной Смоленск и поселился в заброшенной баньке на окраине города.

Но слава пророка, как писали его почитатели, бежала впереди него. Жители Смоленска днем и ночью шли за советом к провидцу. Чтобы хоть как-то ограничить поток назойливых посетителей, Иван Яковлевич повесил над низенькой дверью своей обители объявление, принимает, мол, только тех, кто придет к нему на коленях. Не помогло. Посетители безропотно вставали на четвереньки.

Однако откровения смоленского юродивого были по нраву не всем. Иван Яковлевич, например, яростно обличал смоленских чиновников, положивших, по его мнению, в свой карман 150 тысяч рублей, что поступили из казны на возмещение ущерба, причиненного городу французской армией. Чиновники в долгу не остались. Корейшу выслали в Москву в Екатерининский доллгауз. При этом диагноз, записанный в его так называемом "скорбном листе", звучал престранно: "Помешательство на почве чрезмерного чтения книг".

"То, что он содержался столько лет в стенах психиатрического учреждения, конечно же, говорит о том, что у него были, как минимум, какие-то отклонения. Но это одна сторона явления Корейши, его личности. А есть другая сторона – это человек, который при всех странностях своего поведения, своего характера был необычайно популярен в обществе. И все эти 40 лет к нему, что называется, не зарастала народная тропа", - рассказывает Георгий Костюк.

Корейшу упоминали в своих произведениях Толстой, Достоевский, Гоголь. Островскому в пьесе "Женитьба Бальзаминова" даже не приходится произносить вслух его фамилию, современники и так отлично знали, кто такой Иван Яковлевич.

Тихие сокольнические улочки стали первым, как сказали бы сейчас, социальным кварталом Москвы. За Екатерининской богадельней шел отпочковавшийся от нее доллгауз, затем смирительный дом, в который предполагалось помещать пьяниц, нищих и бродяг для добровольного труда. Но поскольку добровольно смиряться в заведение тюремного типа почему-то никто не шел, смирительный дом трансформировался в исправительный, который со временем стал просто тюрьмой. Сегодня это следственный изолятор №1, больше известный в народе как Матросская тишина.

"По нашей территории пробегает тоже вооруженная охрана, с собакой, для контроля периметра этого здания. Это единственное неудобство, которое мы испытываем, но мы к нему уже привыкли, даже считаем, что это наш такой колорит", - рассказывает главный врач Психиатрической клинической больницы №3 имени Гиляровского Георгий Костюк.

Храм ВДВ

Заканчивается улица Матросская тишина недавно восстановленным храмом Благовещения Пресвятой Богородицы, построенным в начале ХХ века на месте воинской части, он был разрушен в годы революции. А несколько лет назад по инициативе и с помощью Штаба Военно-десантных войск восстановлен во всех былых деталях, и с тех пор считается храмом ВДВ.

Сокольники издавна были связаны с армией. В петровские времена здесь квартировал Преображенский полк. Павел Первый ввел традицию проводить на Сокольничем поле военные маневры. Тут же стояла и Сокольническая застава, а за ней лес густой и местами непроходимый, который превратился в столь любимый нами парк не без участия все того же неугомонного Петра Первого.

"Самое интересное, самое замечательное место парка "Сокольники" - это Майская аллея. Прорублена эта аллея была для того, чтобы немцы, проживавшие в слободе Кукуй, могли с приятностью отмечать национальный праздник, который приходился как раз на первые числа мая.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Фото: vdvhram.ru/

Немцы приезжали сюда, ставили здесь столы, ставили угощенья, гуляли, радовались, и поэтому это место получило название "Немецкие столы". Впрочем, с тем же успехом столы можно было назвать и шведскими, поскольку вместе с немцами тут гуляли и плененные под Полтавой шведы, которых Петр поселил здесь же.

Так за Сокольниками закрепилось место народных гуляний. Особенно шумными и многочисленными они были на протяжении нескольких веков в дни празднования царских коронаций", - говорит Лиля Гусева.

Здесь ставились целиком зажаренные быки с золотыми рогами, фонтаны из пива и вина, и, в конце концов, сложилось так, что все российские императоры стали отмечать свои коронования здесь, в Сокольниках. Конечно, коронации проходили в Кремле, но потом, чтобы увидеть свой народ, государь император приезжал в Сокольники.

И, пожалуй, только один российский император Николай Второй не захотел проводить праздничные гуляния по поводу своей коронации здесь, в Сокольниках. Он провел их на Ходынском поле, и все мы знаем, чем это закончилось и для семьи Романовых, и для нашей страны.

Однако официальный статус парка Сокольники приобрели лишь в середине XIX столетия. Дело в том, что до этого здесь проходила граница Москвы, то есть вся территория нынешнего парка находилась за пределами города и принадлежала земству.

Вопрос о передаче этих земель Москве поднял тогдашний городской глава Сергей Третьяков, младший брат основателя Третьяковской галереи. Земство оценило Сокольники в 300 тысяч золотых рублей. Таких денег ни в городской казне, ни у братьев Третьяковых не было.

"Сергей Михайлович пошел по кругу с шапкой – стал собирать, уговаривать, убеждать, просить у купцов, у богатых москвичей. Богоугодное дело сделали, правильное, для всех. Есть легенды о том, что один из купцов мог дать денег, но пожелал, чтобы городской глава упал перед ним на колени. Третьяков, не задумываясь, бухнулся перед ним на колени. И имя этого крохобора-купца, который хотел минутно возвысить себя в глазах кого-то там, кануло в Лету, а имя Сергея Михайловича сохранилось, и благодаря ему мы имеем сегодня вот этот великолепный наш парк", - рассказывает врач, писатель Федор Евдокимов.

Екатерининский доллгауз

Единственной дорогой, соединявшей в те годы Сокольники с Москвой, была Стромынка – тракт, который вел на Суздаль и далее на Владимир, через древнее село Стромынь. По Стромынке и тянулся людской поток за чудесными предсказаниями в первую российскую психиатрическую лечебницу – Екатерининский доллгауз.

Заведение поистине революционное, ведь прежде психбольницы на Руси традиционно содержались в монастырях, хотя и считалось, что эти люди одержимы бесом.

"В России было более гуманное отношение к психически больным. В Европе их чаще всего сжигали или действительно содержали в кандалах. Нельзя сказать, что в нашей, отечественной практике никогда не было кандалов в отношении наиболее опасных, агрессивных, опасных для окружающих и себя, больных", - считает Георгий Костюк.

В начале XIX века кандалы вообще считались самым действенным медицинским оборудованием в области психиатрии. В подвалах Екатерининского доллгауза на цепях сидела чуть ли не треть больных. Сохранились даже записи из конторских книг с указанием цен и количества цепей, закупаемых для больницы. Прибывший из Смоленска Иван Яковлевич Корейша тоже оказался в злосчастном подвале.

"Где-то в одном из этих подвальных помещений и находился Корейша, прикрепленный цепями, на мокрой соломе, но принимающий почитателей, которые к нему приходили, поскольку слава о нем из Смоленской области, откуда он прибыл, распространилась и на Москву и Московскую губернию", - говорит Наталья Хохрина.

Психиатрическая больница № 3 имени В. А. Гиляровского. Фото: Wikimedia

Но и в подвале не было Ивану Яковлевичу покоя теперь уже от жаждавших чуда москвичей. Больничный надзиратель Иголкин впускал их с черного хода, собирая с посетителей по 10 копеек. Так продолжалось до тех пор, пока в числе любопытствующих не оказалась жена московского генерал-губернатора Татьяна Васильевна Голицына.

Княгиня поинтересовалась: "Где находится в настоящее время мой муж?" И Иван Яковлевич точно назвал ей дом. Этот эпизод, датированный 1828 годом, имел для больницы самые благоприятные последствия. Была проведена ревизия, сменилось руководство. Больных перевели из подвала в палаты, и первым – Ивана Яковлевича.

В середине XIX столетия на сокольнических аллеях вырастает роскошный дачный поселок. Загородные резиденции здесь строит богатое московское купечество. Увы, их красота сохранилась только на открытках и картинах. Чудом уцелела лишь дача мануфактурщика Ивана Лямина.

"Это право получали только уважаемые люди, среди них наши знаменитые сокольнические купцы Лямины, Бахрушевы, Боевы. И когда здесь образовался уже довольно большой поселок дач, здесь было несколько десятков этих дач, был построен по инициативе и при непосредственном участии купца Лямина этот замечательный храм. Его сейчас называют жемчужиной Сокольников. Его строительство было начато в 1862 году, и в следующем году храм уже осуществлял службы. Ему было дано имя святителя Тихона Задонского", - утверждает Лиля Гусева.

Бахрушинская больница

Здесь же, на Сокольническом поле, московские купцы-благотворители строят все новые и новые богоугодные заведения – богадельни, приюты, больницы.

"Первой была организована Бахрушинская больница. Братья Бахрушины, которых звали профессиональными меценатами, которые вкладывали огромное количество средств именно в милосердие, организовали больницу не только у нас в Сокольниках, но и дома, приюты по всей Москве", - рассказывает Федор Евдокимов.

В октябре 1882 года братья Петр, Александр и Василий Бахрушины обратились к городскому главе с письмом, в котором высказали желание пожертвовать 450 тысяч рублей на строительство больницы. И вскоре на Стромынской дороге появилось здание богадельни. Сегодня это первый корпус городской больницы №33 имени Остроумова. Здесь же были построены родильный дом, амбулатория, морг, рентгеновский кабинет и два потрясающей красоты больничных храма. Свою больницу Бахрушины подарили городу, но поставили условие, главным из которых было учреждение фонда, на деньги которого и должна содержаться больница, чтобы лечение всегда было бесплатным.

"И второе условие, которое нам известно, это что Бахрушины будут захоронены в нашей больничной домовой церкви. И это на самом деле произошло", - говорит главный врач Городской клинической больницы №33 им. А. А. Остроумова Шамиль Гайнулин.

Больница братьев Бахрушиных. Фото: ТАСС

После 1917 года, когда началось планомерное разрушение не только храмов, но и фамильных склепов, Бахрушины обратились к властям с просьбой не разрушать, а замуровать их усыпальницу. И в этой просьбе знаменитой купеческой семье не отказали, фамильный склеп Бахрушиных был замурован предположительно в этой стене. В 2015 году, когда начнется капитальный ремонт старого корпуса, он будет торжественно освобожден от каменной кладки.

"Мы решили, что нужно восстановить историческую память и исторические заслуги рода Бахрушиных. И поэтому мы идем уже постепенно к тому, что будет Бахрушинская больница. Точное ее наименование будет звучать ГКБ (городская клиническая больница) имени братьев Бахрушиных. Когда я вернулся в нашу больницу уже главным врачом, я сказал: если я восстановлю историческое наименование нашей больницы, я буду во многом считать свою миссию выполненной. Ну, а если меня, как Льва Николаевича, похоронят здесь под каким-то дубом, я буду счастлив. И пионеры будут приносить цветы. Это все желание любого живого человека: то, где ты совершил то, ради чего, оказывается, ты родился, вот хочется с этим быть вечно. И поэтому мы склеп обязательно восстановим. Обязательно", - рассказывает Шамиль Гайнулин.

Еще при жизни купцов Бахрушиных на стене в холле богадельни появились их портреты и висели ровно сто лет.

"Портреты были вывешены в исторических корпусах нашей больницы. Я вспоминаю, когда я был хирургом молодым и пришел сюда тогда еще по распределению работать в нашу больницу после окончания аспирантуры в Ленинграде, я увидел эти портреты, висящими в поликлинике", - говорит Гайнулин.

Во времена перестройки, чтобы уберечь уникальные полотна, врачи передали их Историческому музею, а год назад главврач Бахрушинской больницы Шамиль Гайнулин случайно увидел их на выставке купеческого портрета.

"И нам безвозмездно Государственный исторический музей передал цифровые копии. И в день основания нашей больницы 30 сентября в торжественной обстановке эти портреты будут водружены на историческое место – в ту больницу, в тот корпус, туда, где находятся склепы этих людей, мы повесим эти портреты и будем этим гордиться", - утверждает Шамиль Гайнулин.

Храм Воскресения Христова

История еще одной легенды и главной святыни Сокольников – храма Воскресения Христова – началась с небольшой церкви на территории Бахрушинской больницы. Служил в ней когда-то протоиерей отец Иоанн Кедров, которому во сне однажды явилась Богоматерь и приказала построить новый храм.

"Потом Божья Матерь явилась ему еще раз, и только в третий раз, когда она явилась ему уже со строгим ликом, он понял, что нужно начинать строительство в любом случае, даже имея в виду, что средств на это никаких нет", - говорит диакон храма Воскресения Христова в Сокольниках отец Евгений.

Средства на строительство храма собирались кружкой для подаяний по всей России, но их все равно не хватало. И тогда произошло еще одно чудо – одному богатому купцу, надумавшему построить храм, во сне явились святые Петр и Павел.

Храм Воскресения Христова Фото: Wikimedia.

"Они сказали, что в Сокольниках начинается строительство храма, именно сюда ему нужно прийти и помочь. И вот, как известно, когда он пришел сюда, он выделил огромную сумму, порядка 40 тысяч рублей. Это именно та сумма, которая требовалась в этот момент", - утверждает отец Евгений.

Так в самом начале ХХ века над деревянными Сокольниками вознесся грандиозный собор.

"Храм уникален, уникален тем, что никогда не закрывался, даже в лихолетье богоборчества. И более того, святыни, иконы из закрываемых разрушаемых храмов приносили в стены храма Воскресения Христова, и там они сохранялись и сохранились по сей день", - говорит Федор Евдокимов.

Большевистские власти неоднократно предпринимали попытки закрыть храм. С такой же инициативой выступали и трудовые коллективы сокольнических предприятий – трамвайного депо, макаронной фабрики, сотрудники уже неоднократно упомянутой психиатрической больницы и даже ее пациенты. Но храм каким-то чудом выстоял.

"Сейчас невозможно представить без нашего храма жизнь в Сокольниках. Здесь рядом находится парк "Сокольники", люди приходят сюда отдыхать как бы телом, но в то же время очень многие их них приходят и заходят сюда, чтобы отдохнуть и душой, чтобы найти свое успокоение, свое утешение здесь", - рассказывает отец Евгений.

Однако полтора века назад добрая половина Москвы ходила за утешением и советом в сумасшедший дом. К середине XIX столетия в Екатерининском доллгаузе произошли глобальные перемены. Появился новый главврач – талантливый психиатр Василий Саблер.

"При нем действительно все жесткие, даже жестокие методы стеснения больных ушли в прошлое. Больные были переведены все в светлые просторные палаты, и они стали, наверное, с этого времени действительно рассматриваться как больные, нуждающиеся в лечении, а не в стеснении. В этом, наверное, его основная заслуга. Кроме того, он был очень талантливым администратором, очень заботливым и успешным хозяйственником", - говорит Георгий Костюк.

Саблер сразу понял, что Корейша – "золотой телец" для его больницы. На организацию посещений было получено официальное разрешение губернатора Москвы, причем визиты разрешались в любое время дня и ночи.

"А так как выстраивались колоссальные очереди, то ввели кружку, в которую каждый должен был опускать по 20 копеек, если он шел на посещение к Ивану Яковлевичу. А потом просто выдавали билетики, которые так же стоили 20 копеек, но предупреждали, что эти деньги будут не только для Ивана Яковлевича, но и пойдут на содержание других больных, на приобретение какого-то инвентаря в больницу, на ремонтные работы, то есть пойдут на благо всей больницы", - рассказывает Наталья Хохрина.

В день к Ивану Яковлевичу приходило не менее ста человек. Спрашивали что угодно: надо ли жениться, что и как лучше продать или купить, где искать загулявшего мужа. Месячный доход от этих визитов составлял от 500 до 700 рублей, при этом странный больной вместо кровати предпочитал спать на полу, и даже прочертил на нем черту, за которую никто не смел заходить.

Саблер и Корейша сделали Преображенскую психиатрическую больницу самым процветающим медицинским учреждением Москвы. Неслучайно в больничном музее их изображения висят рядом – парадный портрет главврача и карандашный набросок его знаменитого пациента.

"При его жизни многие художники хотели снимать его, то есть запечатлеть его облик, его почитатели, но Иван Яковлевич был категорически против и не разрешал. Но его почитатель Киреев, первый его биограф, сделал от руки графический карандашный рисунок. И этот рисунок сохранился во всех учебниках, во всех книгах по истории психиатрии", - говорит Хохрина.

Именно благодаря материальному процветанию доллгауза в период пребывания в нем Ивана Яковлевича Василий Саблер сумел собрать в своей больнице лучших психиатров России и серьезно продвинуть эту науку в нашей державе.

"Эта больница, которая, если в продолжение темы Ивана Яковлевича Корейши, является местом "намоленным" для врачей-психиатров, она хранит этот дух", - рассказывает Георгий Костюк.

Пожарная каланча

Среди прочего предсказывал Иван Яковлевич и московские пожары. Для деревянных Сокольников это был страшный бич. Поэтому самым первым высотным зданием старинного района, так же построенным на народные деньги, стала сокольническая пожарная каланча.

"12-я пожарная часть города Москвы. В 1863 году население района Сокольники, это была окраина Москвы, обратилось к обер-полицмейстеру Москвы с предложением построить пожарную часть", - говорит Максим Шарапов.

Жители района собрали 20 тысяч рублей. И в 1884 году на площади появилась каланча, которая вот уже полтора века исправно несет свою нелегкую службу.

"В случае поступления какого-то сигнала о возгорании брандмейстер должен был подняться наверх на каланчу, убедиться в том, что действительно подтверждается заявка. В этот момент, пока он поднимался, вверх-вниз бегал, происходил сбор обоза пожарного, они выезжали, и он уже во главе всей этой церемонии на своем персональном коне выдвигался к месту пожара", - утверждает Шарапов.

Еще один след XIX столетия – клейма на кирпичных стенах. И каланча, и храм Воскресения, и все здешние больницы сложены из кирпичей, изготовленных на мануфактурах Челнокова и Шапошникова. Когда-то с этой башни просматривались все Сокольники. День и ночь на ней стоял дозорный и, завидя дым, бил в колокол. Сегодня в Москве сохранились лишь две пожарные каланчи позапрошлого века, в которых по-прежнему находятся пожарные части.

"Машины у нас современные стоят заправленные водой постоянно, естественно. А в то время бочки были объемом 500 литров, и при их использовании они заправлялись либо на месте пожара, либо в процессе возвращения в команду из колодцев, из водоемов, из пожарных водоемов", - рассказывает Максим Шарапов.

В старинные ворота должна была проехать конка. Чтобы миновать их сейчас, от водителей пожарных машин требуется известное мастерство. Но так как сокольническая каланча является памятников архитектуры, сегодняшним пожарным приходится мириться с некоторыми неудобствами. Менять здесь что-либо строжайше запрещено.

"Это накладывает определенный отпечаток, мы не можем подводить людей, которые здесь работали на протяжении 130 лет", - говорит Шарапов.

Пожарная Каланча в Сокольниках. Фото: Wikimedia

"До 60-х годов прошлого века, ХХ века, на нашей сокольнической каланче сохранялась такая должность, как дозорный, который ходил и смотрел, где появились пожары. Это было возможным лишь потому, что Сокольники были маленькие, низкие, домики одно-двухэтажные и в основном деревянные. На сегодняшний день этих удивительных шедевров, жемчужин деревянного зодчества осталось очень мало, достаточно будет одной руки, чтобы по пальцам пересчитать их", - объясняет Федор Евдокимов.

Да и те мы легко можем потерять. Еще 10 лет назад на этом деревянном домике висела табличка "Охраняется государством", а потом исчезла. Так же внезапно может исчезнуть и сам дом. И следующее поколение так может и не узнать, как выглядели старые Сокольники.

"Мы живем на улице Гастелло, и нас волнует судьба старинного особнячка, который, судя по табличке, являлся образцом купеческого домостроения. Да, много таких небольших домиков, скажем, снесли в период подготовки к Олимпиаде-80. Нет той булочной, которая еще в фильме "Место встречи…", мы, когда этот фильм смотрим, естественно, скучаем, потому что была очень вкусная булочная, с вкусным хлебом. Выходили из метро и сразу туда", - вспоминает местная жительница Нурия Бурмистрова.

Сокольники. Их писали с натуры Саврасов, Шишкин, Николай Чехов, Исаак Левитан, которому картина "Осенний лес в Сокольниках" принесла настоящую известность. В разные годы на концертных площадках парка пели Шаляпин, Лемешев, Собинов и даже Алла Пугачева. Именно с этой веранды начался ее путь в большую эстраду. Юная Алла Борисовна училась в Сокольниках и часто заходила в это раритетное местечко – знаменитый ресторан "Фиалка".

"Да, она приходила, любила покушать. Она любила простенькую еду, как раньше все студенты. Вот столик ее был любимый в углу, где цифра 8 написана", - говорит директор Ирина Чувакова.

Ресторан был построен в 1946 году по личному распоряжению Сталина. В центре веранды росло огромное дерево, которое, по воспоминаниям современников, очень любил Утесов.

"Он обнимал это дерево и говорил, что "когда я его обнимаю, оно мне придает силы". Но это как легенда", - рассказывает Ирина Чувакова.

Вагоноремонтный завод

По чудесному стечению обстоятельств именно район Сокольников стал родоначальником многих городских нововведений. Сначала сюда тянут первую линию конки, затем – трамвая, и строят одно из самых крупных предприятий района – Сокольнический вагоноремонтный завод, или СВАРЗ.

"В конце XIX века на теперешней территории завода были мастерские по изготовлению экипажей конных и ремонту конок. В связи с тем, что в конце XIX века в Москве появился трамвай, а трамвайные вагоны были импортного производства, техническое обслуживание и ремонт осуществлялся иностранными рабочими и с использованием иностранных запасных частей. Стоило это безумно дорого, поэтому городская Дума Москвы решила организовать мастерские по ремонту городской железной дороги, то есть трамваев", - объясняет заместитель главного конструктора Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ) Александр Воронцов.

Заводу СВАРЗ обязаны Сокольники и этим уникальным зданием. Заводской клуб построил в 30-х годах прошлого столетия гений конструктивизма Константин Мельников.

"И даже первый вагон московского метро 15 мая 1935 года пошел именно со станции метро "Сокольники" в сторону Парка культуры. Помните, как поется в старой песне: "От Сокольников до парка на метро", - рассказывает Федор Евдокимов.

Первый испытательный поезд Московского метрополитена. ФОТО: ТАСС

За 80 лет, прошедших с этого момента, станция практически не изменилась. Наверное, с той поры, а может и гораздо раньше, москвичи стали делиться на счастливцев, которые всю жизнь гуляют в Сокольниках, и тех, кому не повезло.

"Выпало такое редкое сравнительно счастье, я считаю, в самом благодатном, самом замечательном районе Москвы жить. Здесь сочетается все, что только нужно для счастья. Поскольку мы в Сокольниках, то уже никуда и не тянет, в другие парки. Мы с мужем до золотой свадьбы дожили, уже отметили, и постоянно сюда. Он у меня спортсмен, бегает. Здесь у нас тоже все сочетается", - говорит местная жительница Зинаида Теслер.

"Принципиально важное отличие, что парк "Сокольники" – это семейный парк. Такое большое количество детей, мам с детьми, бабушек и дедушек с детьми вы не найдете ни в одном парке города. Еще одно очень важное отличие – это наше старшее поколение. Традиция танцев, традиция танцев на "Ротонде", которая популярна именно среди людей за 80, у нас есть долгожители, которым под 100, и они до сих пор ходят сюда в парк «Сокольники» на танцы. Этим мы отличаемся от всех, и никто никогда не составит нам никакую конкуренцию", - говорит Андрей Лапшин.

"Ротонда" в Сокольниках еще до войны была одним из любимых мест встречи столичной молодежи, стремящейся выучить новые танцевальные па. На смену вальсам и танго пришли фокстроты. В середине 60-х юное поколение переместилось в клубы и дома культуры, но старая площадка не пустовала ни дня, ее немедленно заняли пенсионеры, готовые тряхнуть стариной хоть каждый день.

"А чего стесняться-то? Это же зарядка своего рода. Попробуйте вот так три-четыре часа потанцевать, они же без перерыва. Я прихожу, я дышу здесь, вспоминаю свою молодость, своих девушек, где я чего. Это же жизнь. А сейчас погуливаем уже вот с предпенсионными, с бабушками, нет, не гуляем", - рассказывает местный житель Юрий Коровин.

Так почему же в Сокольниках так легко и привольно дышится? Быть может, каким-то секретом обладают эти многовековые деревья? Или наша генетическая память хранит веселые народные гулянья времен Петра? А может, продолжает свой незримый поворот золотое колесо скифов?

Вот и Иван Яковлевич Корейша на закате дней наотрез отказался покидать больницу в Сокольниках. 18 февраля 1855 года ясновидящий был как-то особенно грустен, посматривал с тревогой на иконы, а потом зарыдал в голос: "Нет у нас, детушки, более царя! Уволен раб от господей своих! Он теперь как лебедь на водах".

На следующий день о смерти императора узнала вся держава. После этого сбывшегося пророчества больничное руководство предложило Ивану Яковлевичу покинуть лечебницу. И правда, негоже держать взаперти такого человека. "Нет уж, – ответил старик, – не хочу в ад, тут в Сокольниках и умру".

В 1861 году Ивана Яковлевича не стало. За право похоронить его боролось сразу несколько сокольнических обителей, но погребен он здесь, у стен храма Ильи Пророка. 150 лет прошло с тех пор, как не стало этого странного человека, то ли сумасшедшего, то ли великого провидца, но люди до сих пор приходят к нему за помощью и советом.