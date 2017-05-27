СК проведет проверку после задержания читавшего стихи ребенка

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следственный комитет организовал доследственную проверку задержания полицейскими 10-летнего мальчика и доставки его в отдел полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером 26 мая 2017 года сотрудники полиции отдела ОМВД по району Арбат доставили ребенка в отдел полиции. "По предварительным данным, ребенок находился в вечернее время на улице без сопровождения родителей", – говорится в сообщении.

Следователи изучают видеозапись, на которой женщина не давала сотрудникам полиции посадить ребенка в служебную машину. Действия женщины рассматривают на наличие состава преступления по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, следствие даст правовую оценку действиям сотрудников полиции. Очевидцев случившегося просят обратиться в Пресненский следственный отдел ГСУ по Москве.