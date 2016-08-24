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24 августа 2016, 14:05

Происшествия

СК начал проверку по факту обнаружения трупа инвалида на западе столицы

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обнаружения трупа мужчины на западе столицы. Об этом сообщает пресс-служба СК по Москве.

Труп 40-летнего инвалида с колото-резаным ранением живота нашли в его квартире на улице Боженко во вторник. Смерть наступила примерно три дня назад.

По имеющейся информации, мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Следователи не исключают версию о самоубийстве. При этом порядок вещей в жилище не нарушен.

СК назначил судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственный комитет криминал следствие трупы СК
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