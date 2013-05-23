Семейную пару задержали за убийство клоуна в Подмосковье

Задержаны предполагаемые убийцы артиста цирка Евгения Мараногли

Полиция задержала подозреваемых в жестоком убийстве заслуженного артиста цирка на проспекте Вернадского Евгения Мараногли.

Ими оказались жители города Электросталь, уроженец Смоленской области и его супруга - уроженка города Пензы, сообщили в ГУ СК по Московской области.

Личности преступников удалось установить благодаря следам, которые они оставили в квартире убитого, кроме того, убийцы вызвали такси, чтобы уехать с места преступления, однако машины не дождались.

Напомним, тело 61-летнего заслуженного артиста цирка было обнаружено 18 мая в квартире в городе Дзержинский Московской области. Как установили следователи, погибшему было нанесено не менее 16 ударов ножом и перерезано горло.

В ходе расследования выяснилось, что женщина ранее была знакома с Мараногли и в этот день была у него в гостях. Во время застолья она впустила в квартиру своего супруга, который потребовал у артиста отдать ценные вещи. Мараногли ответил отказом, после чего нападавший ударил клоуна ножом.

"Артист сопротивлялся, именно потому злоумышленник нанес ему такое количество ударов. После этого соучастники похитили материальные ценности (телефон, ноутбук) и награды артиста и с места происшествия скрылись", - сообщает пресс-служба ведомства.

При обыске в квартире подозреваемых обнаружена часть похищенного у убитого имущества.

Сейчас решается вопрос об аресте преступников. Им будет предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, группой лиц, из корыстных побуждений").