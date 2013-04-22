Расстрелявшего коллег Виноградова обвинили в убийстве и экстремизме

Арест Дмитрия Виноградова, расстрелявшего коллег, продлили до 7 мая

Юристу Дмитрию Виноградову, расстрелявшему своих коллег в офисе фармацевтической компании осенью 2012 года, предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщили в Следственном комитете России.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, Виноградов обвиняется в совершении преступлений по статьям "убийство двух и более лиц", "покушение на убийство двух и более лиц" и "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

Утром 7 ноября 2012 года Виноградов открыл стрельбу из карабинов по своим коллегам в офисе одной из московских фармкомпаний. В результате трое мужчин и две девушки погибли на месте, еще одна жертва позднее скончалась в больнице. Виноградов же был задержан сотрудниками собственной безопасности компании, которые услышали выстрелы.

"С целью обоснования и оправдания запланированного им преступления, перед совершением вышеуказанных преступных действий, Виноградов опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" текст под названием "Мой манифест", - отметили в Следственном комитете.

Следствие проверило содержание текста. Согласно заключению психолого-лингвистической экспертизы, в нем были выявлены призывы к экстремизму.

В ближайшее время следователи планируют завершить следственные действия и начать ознакомление сторон с материалами уголовного дела. Как сообщалось ранее, Виноградов был признан вменяемым.