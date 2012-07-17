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ЧП

17 июля 2012, 14:55

Женщине, убившей насильника, изменили статью обвинения

Следственный комитет следствие чп

Фото: ИТАР-ТАСС

Следствие переквалифицировало уголовное дело в отношении жительницы Подмосковья, случайно убившей пытавшегося ее изнасиловать мужчину. Теперь ей вменяется статья в более мягкой формулировке.

Напомним, 1 июля в лесу возле железнодорожной платформы «Радищево» жительница Солнечногорского района Подмосковья Татьяна Кудрявцева подверглась нападению неизвестного мужчины, гражданина Узбекистана. Обороняясь от пытавшегося ее изнасиловать незнакомца, женщина ударила его ножом.

Затем Кудрявцева вызвала медиков и пыталась сама оказать раненому первую помощь. Однако мужчина, получивший колото-резаное ранение грудной клетки, скончался до прихода врачей. После этого женщина заявила о происшедшем в правоохранительные органы. Подмосковный суд возбудил в отношении нее дело по статье «Убийство».

«Учитывая изложенные обстоятельства, действия Кудрявцевой в настоящее время переквалифицированы на ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны)», - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, по завершению которых действиям Кудрявцевой будет дана окончательная правовая оценка, отметили в ведомстве.

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