Двое задержанных подозреваются в организации убийства Немцова - СК

Фото: ТАСС

Задержанные по делу об убийстве Бориса Немцова подозреваются в причастности и к организации, и к исполнению преступления. Об этом сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

Маркин подтвердил, что в рамках расследования уголовного дела об убийстве Бориса Немцова следователи СК и оперативники ФСБ и МВД сегодня задержали неких Анзора Губашева и Заура Дадаева. По данным следствия, они причастны к организации и исполнению убийства.

Ходатайство следствия об аресте подозреваемых, как ожидается, будет рассмотрено в Басманном суде Москвы. 7 и 9 марта суд не работает, а на завтра, 8 марта, назначено дежурство судьи, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Анна Фадеева.

Задержанные будут помещены в следственный изолятор "Лефортово".

"Достичь в столь короткие сроки первых успехов удалось благодаря профессионализму и слаженным действиям оперативных сотрудников ФСБ, МВД и следователей Следственного комитета. Активная работа по изобличению лиц, в той или иной степени причастных к преступлению, продолжается", - сказал Маркин.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту с девушкой. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными.

3 марта Бориса Немцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Убийство вызвало большой общественный резонанс, к расследованию подключились лучшие криминалисты Следственного комитета России. Отрабатываются различные версии случившегося, одной из которых является заказное убийство.