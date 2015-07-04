СК проводит проверку по факту гибели девушки, делавшей селфи на мосту

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следователи проводят проверку по факту гибели девушки, делавшей селфи на мосту, сообщила Агентству "Москва" официальный представитель столичного управления СК России Юлия Иванова.

"4 июля примерно в 00.20 девушка, находясь в компании друзей на мосту в районе Тестовской улицы, облокотилась на ограждение во время выполнения собственных фотографий, после чего сорвалась вниз с высоты более 10 метров", - заявила Иванова.

От полученных травм девушка 1993 года рождения скончалась. "По данному факту следственными органами ГСУ СК по Москве проводится доследственная проверка", - сказала представитель ведомства.

Ранее агентство "Интерфакс" сообщало, что причиной падения могла стать сломанная ограда, на которую девушка попыталась опереться.

В МВД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями смерти людей при попытке сделать селфи. Для профилактики таких инцидентов 7 июля будет проведена видеоконференция "Безопасное селфи".