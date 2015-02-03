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Происшествия

3 февраля, 02:04

В Подмосковье родственник предпринимателя убил грабителей, напавших на его семью

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В Подмосковье мужчина дал отпор напавшим на его дом злоумышленникам

В Подмосковье родственник предпринимателя убил двух грабителей, напавших на его семью в коттедже, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

2 февраля около девяти часов вечера в поселке Нахабино, шестеро неизвестных в масках напали на подходящих к своему дому предпринимателя и его супругу. Угрожая ножами они связали мужчину и женщину. Посадив их в одной из комнат дома, стали требовать деньги и украшения.

Заполучив 1,5 млн рублей, двое из грабителей пошли в гостевой дом, где спали дочь предпринимателя, зять и 5-летний ребенок. Злоумышленники сначала нанесли удары девушке, от которых она потеряла сознание, а затем в ходе драки нанесли несколько ножевых ранения ее мужу. В ходе борьбы мужчина выхватил у нападавших нож и нанес им удары обоим грабителям.

От полученных ранений двое злоумышленников скончались на месте, а зять предпринимателя доставлен в больницу с двумя проникающими ранениями груди и живота. Остальные нападавшие с места происшествия скрылись.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту разбойного нападения на дом предпринимателя и смерти двух грабителей возбуждено уголовное дело.

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