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12 апреля 2017, 22:29

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Москва готова возобновить действие меморандума о полетах над Сирией

Фото: Zuma/ТАСС/Glen Johnson

Владимир Путин подтвердил готовность Москвы восстановить действие меморандума о безопасности полетов над Сирией между РФ и США, сообщает РИА Новости.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Он добавил, что для этого администрация Штатов должна подтвердить, что ее действия будут направлены на борьбу с терроризмом в стране.

Действие документа приостановили после нападения ВС США на аэродром Шайрат в провинции Хомс. Ракетный удар по объекту стал ответом Белого дома на химическую атаку, которая по мнению администрации прошла в начале апреля в провинции Идлиб.

Власти США возложили вину за атаку на правительство Башара Асада. Дамаск обвинения отверг.

Сирия Россия США власть

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