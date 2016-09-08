Около 20 рейсов задержаны в Симферополе из-за учений

Около двадцати рейсов задержаны в Симферополе из-за военных учений "Кавказ-2016". Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

На время учений над городом закрыли воздушное пространство. Ограничения будут действовать с 08:30 до 12:30.

Помимо московских в указанный промежуток не смогут отправиться рейсы в Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Минеральные Воды и другие города.

С изменениями можно ознакомиться на официальном сайте воздушной гавани Симферополя. По тем же причинам закроют еще три аэропорта юга России – Анапы, Краснодара и Ростова-на-Дону.