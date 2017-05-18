Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая 2017, 14:08

Регионы

Киану Ривз поживет в России перед съемками фильма "Сибирь"

Фото: ТАСС/Frederic Kern/Geisler-Fotopress/DPA

Голливудский актер Киану Ривз попросил сценариста и режиссера перед началом съемок фильма "Сибирь" пару месяцев попутешествовать по России. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия".

Ривз хочет поближе познакомиться с жителями, культурой и традициями России. Если это пожелание не будет учтено, актер пообещал отказаться от роли.

Это одно из ключевых правил голливудской звезды – перед съемками в фильме "Мастера Тай-цзи" Ривз провел в Гонконге полгода.

"Я погружался в философию и историю боевых искусств, знакомился с мастерами, учил язык, ходил на тренировки. А во время работы над "47 ронинами" жил в Японии, изучал язык и культуру этой страны", – сказал Ривз.

Кроме того, голливудский актер сообщил, что съемочная группа фильма "Сибирь" не приедет в Россию. Съемки фильма пройдут в Канаде. Ривз уточнил, что это не значит, это технически удобнее и дешевле.

"Это не связно с тем, что съемочная группа не хочет приезжать в Сибирь",– добавил актер.

Киану Ривз сыграет в фильме "Сибирь" торговца бриллиантами. Режиссером картины стал Мэттью Росс ("Фрэнк и Лола", 2016), а сценарий напишет Скотт Смит ("Простой план"). Также в фильме снимаются Молли Рингуолд и Ана Улару, сыгравшая Валенту в последней экранизации романов Дэна Брауна "Инферно".

Ранее был опубликован [URLEXTERNAL=http://www.m24.ru/articles/140663первый кадр[/URLEXTERNAL] со съемок ленты.

На снимке американский актер позирует на фоне серпа и молота. По сюжету, герой Лукас, которого играет Ривз, приезжает в Россию чтобы продать голубые бриллианты сомнительного происхождения. Однако, когда сделка срывается, Лукас влюбляется в хозяйку закусочной в маленьком сибирском городке.

Сибирь Киану Ривз съемки фильма новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика