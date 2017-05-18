Киану Ривз поживет в России перед съемками фильма "Сибирь"

Фото: ТАСС/Frederic Kern/Geisler-Fotopress/DPA
Голливудский актер Киану Ривз попросил сценариста и режиссера перед началом съемок фильма "Сибирь" пару месяцев попутешествовать по России. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия".
Ривз хочет поближе познакомиться с жителями, культурой и традициями России. Если это пожелание не будет учтено, актер пообещал отказаться от роли.
Это одно из ключевых правил голливудской звезды – перед съемками в фильме "Мастера Тай-цзи" Ривз провел в Гонконге полгода.
"Я погружался в философию и историю боевых искусств, знакомился с мастерами, учил язык, ходил на тренировки. А во время работы над "47 ронинами" жил в Японии, изучал язык и культуру этой страны", – сказал Ривз.
Кроме того, голливудский актер сообщил, что съемочная группа фильма "Сибирь" не приедет в Россию. Съемки фильма пройдут в Канаде. Ривз уточнил, что это не значит, это технически удобнее и дешевле.
"Это не связно с тем, что съемочная группа не хочет приезжать в Сибирь",– добавил актер.
Ранее был опубликован [URLEXTERNAL=http://www.m24.ru/articles/140663первый кадр[/URLEXTERNAL] со съемок ленты.
На снимке американский актер позирует на фоне серпа и молота. По сюжету, герой Лукас, которого играет Ривз, приезжает в Россию чтобы продать голубые бриллианты сомнительного происхождения. Однако, когда сделка срывается, Лукас влюбляется в хозяйку закусочной в маленьком сибирском городке.