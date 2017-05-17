Форма поиска по сайту

17 мая 2017, 17:31

Первый кадр фильма "Сибирь" появился в сети – на нем Киану Ривз, серп и молот

Киану Ривз сыграет торговца бриллиантами в фильме "Сибирь". Первый кадр со съемок ленты опубликовало в своем твиттере издание The Hollywood Reporter.

На снимке американский актер позирует на фоне серпа и молота. По сюжету, герой Лукас, которого играет Ривз, приезжает в Россию чтобы продать голубые бриллианты сомнительного происхождения. Однако, когда сделка срывается, Лукас влюбляется в хозяйку закусочной в маленьком сибирском городке.

Режиссером картины стал Мэттью Росс ("Фрэнк и Лола", 2016), а сценарий напишет Скотт Смит ("Простой план"). Также в фильме снимаются Молли Рингуолд и Ана Улару, сыгравшая Валенту в последней экранизации романов Дэна Брауна "Инферно".

Сибирь Киану Ривз

