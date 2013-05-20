Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею. В финальном матче подопечные Пера Мортса разгромили команду Швейцарии - 5:1.

Начало матча осталось за швейцарцами, которые открыли счет уже на 4-й минуте встречи. Йози обыграл пол-команды хозяев льда и поразил ворота Энрота.

Спустя четыре минуты шведы отыгрались - Густафссон добил шайбу в ворота после броска Петтерсона. А на экваторе первого периода шведы вышли вперед - Седин реализовал большинство.

Во втором периоде преимущество шведов увеличил Яльмарссон - 3:1.

Третья двадцатиминутка прошла при преимуществе шведов. За пять минут до конца Эрикссон сделал счет разгромным. Швейцарцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но получили пятую шайбу - Седин попал по пустым воротам.

Сборная Швеции одерживает победу со счетом 5:1 и выигрывает домашний чемпионат мира. Швейцарцы становятся серебряными призерами, а бронза досталась команде США, которая по буллитам переиграла Финляндию в матче за третье место.