Шуховскую башню могут признать памятником архитектуры мирового значения

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Шуховская башня может получить статус памятника архитектуры мирового значения. Об этом M24.ru сообщил глава фонда "Шуховская башня", правнук архитектора башни Владимир Шухов.

Как пояснил Шухов, в начале марта организация обратилась к Фонду мировых памятников (World Monuments Fund) с просьбой включить Шуховскую башню в список памятников архитектуры мирового значения. "Заявку приняли, башня может получить статус в конце 2015-го или начале 2016 года. Это не список ЮНЕСКО, но что выше по значимости – сложно сказать. У Шуховской башни появится международная "охранная грамота", – пояснил собеседник.

Фонд мировых памятников, созданный в 1965 году, занимается также финансированием объектов культурного наследия. В прошлом году в список объектов, которые нуждаются в поддержке, включили Парк Гуэля в Барселоне, церкви Сен-Мерри и Нотр-Дам-де-Лоретт в Париже, японский храм Теньюцзи, пострадавший во время разрушительно землетрясения и цунами в 2011 году.

Кроме того, Фонд добавил в число памятников мировой культуры музей политических репрессий "Пермь-36", открытый на месте одной из колоний ГУЛАГа.

История строительства Шаболовской башни

Напомним, с 2002 года Шуховская башня не используется для телерадиовещания, хотя на ней до сих пор размещены передатчики сотовой связи. С момента постройки ее ни разу не ремонтировали. В начале прошлого года специалисты заявили, что башня находится в аварийном состоянии и требует срочной реконструкции. Сообщалось, что из-за угрозы обрушения ее могут демонтировать.

Позднее обсуждался вопрос о переносе башни на ВВЦ, в парк Горького или на Калужскую площадь. Против демонтажа и переноса башни выступило Министерство культуры России. Кроме того, причин для переноса памятника не нашел и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Петиция против демонтажа башни на сайте change.org собрала более 18 тысяч подписей.

В результате Министерство связи и массовых коммуникаций России временно отложило работы. Однако замглавы ведомства Алексей Волин отметил, что башня нуждается в капитальной реставрации и рано или поздно ее придется разобрать для проведения работ.

В ноябре Владимир Шухов сообщил M24.ru, что планирует провести международный благотворительный аукцион для сбора средств на восстановление башни. Аукцион может пройти в начале следующего года за рубежом, в Великобритании или США. По словам Шухова, на реставрацию потребуется около 10 миллионов долларов.