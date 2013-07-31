Отец Сноудена приедет в Москву ради встречи с сыном

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Отец Эдварда Сноудена планирует приехать в Москву, чтобы встретиться с сыном. Время визита Лона Сноудена в российскую столицу пока не определено.

О своих планах отец бывшего американского разведчика рассказал в эфире телеканала "Россия 24". "Когда обстоятельства сложатся подходящим образом, я поеду в Россию. Я готов к этому", - заявил Лон Сноуден.

По словам отца Сноудена, никакого разрешения ФБР или других американских спецслужб на приезд в Россию он запрашивать не будет.

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден стал известен после того, как раскрыл данные о секретной программе PRISM, в рамках которой Агентство национальной безопасности США следило за пользователями интернета. Кроме того, американские спецслужбы прослушивали телефонные разговоры интернет-пользователей в Skype и читали почтовую переписку в Сети.

После разглашения секретных данных, Сноуден вынужден был покинуть страну - там его ожидает суд. Экс-агент ЦРУ сначала прибыл в Гонконг, а затем прилетел в Москву. В настоящее время Сноуден находится в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево".

Американское правительство обратилось с официальной просьбой к России выдать Сноудена, но российские власти ответили отказом. По словам главы президентского совета по правам человека Михаила Федотова, это стало бы нарушением международных конвенций, которые предписывают не выдавать человека, подавшего прошение о предоставлении временного убежища.