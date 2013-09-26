Таможенную пошлину в Шереметьево можно будет оплатить через банкоматы

В Шереметьево можно будет оплачивать пошлину через банкоматы

Таможенную пошлину в столичном международном аэропорту Шереметьево можно будет оплачивать через банкоматы, сообщает телеканал "Москва 24".

По данным руководства местной таможни, программа сейчас разрабатывается, ее запустят в ближайшие месяцы. Предъявив квитанцию об оплате сборов, пассажиры в Шереметьево смогут на месте получить необходимые документы.

В настоящее время пассажиры международных авиарейсов могут ввозить товары для личного пользования не более чем на 10 тысяч евро, общий вес товаров не должен превышать 50 килограммов. Если сумма выходит больше, то оплачивается таможенная пошлина, которая составляет 30% от суммы превышения.

Свободно можно перевозить также наличные или дорожные чеки до 10 тысяч долларов. Более крупные суммы подлежат декларированию.