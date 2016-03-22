Вылетевший из Амстердама рейс "Аэрофлота" приземлился в Москве

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Рейс авиакомпании "Аэрофлот", который из-за теракта в аэропорту Брюсселя был перенаправлен в Амстердам, совершил посадку в Шереметьеве. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте авиаперевозчика.

Кроме того, "Аэрофлот" рекомендовал пассажирам воздержаться от поездок из Москвы в Брюссель и обратно с 22 по 25 марта.

Пассажиры соответствующих рейсов 22, 23, 24, 25 марта могут сдать билеты без штрафных санкций по схеме вынужденного возврата по месту их приобретения; перенести дату вылета на более позднее число (до 1 апреля включительно). Кроме того, можно переоформить билеты на ту же дату (плюс/минус один день) с изменением места вылета или прилета на аэропорты Германии, Нидерландов и Франции.

В аэропорту Шереметьево усилили меры безопаности

Напомним, утром 22 марта в зоне вылета аэропорта Брюсселя произошло два взрыва. Еще один прогремел в метро. В настоящее время аэропорт полностью закрыт. Все рейсы отменены. Самолеты, летевшие в Брюссель, перенаправляются в другие аэропорты. Также приостановлено железнодорожное сообщение с аэропортом движение общественного транспорта в городе.