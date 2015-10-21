В Шереметьеве задержали партию зараженных семян зиры

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В аэропорту Шереметьево инспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля в ручной клади пассажира из Узбекистана выявил партию запрещенных к ввозу семен зиры, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В результате досмотра семян был обнаружен вредный организм – Амброзия полыннолистная. Результаты обследования подтвердила лабораторная экспертиза. В настоящее время партия уничтожена.

Зира – приправа, используемая в странах Азии и Мексике при приготовлении мяса и соусов. В частности, зиру добавляют в плов.