Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября 2015, 17:41

Транспорт

В Шереметьеве задержали партию зараженных семян зиры

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В аэропорту Шереметьево инспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля в ручной клади пассажира из Узбекистана выявил партию запрещенных к ввозу семен зиры, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

В результате досмотра семян был обнаружен вредный организм – Амброзия полыннолистная. Результаты обследования подтвердила лабораторная экспертиза. В настоящее время партия уничтожена.

Зира – приправа, используемая в странах Азии и Мексике при приготовлении мяса и соусов. В частности, зиру добавляют в плов.

Сайты по теме


Шереметьево следствие карантин Россельхознадзор

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика