Подозрения на вирус Эбола у пассажирки рейса Москва - Париж не подтвердились

Врачи не подтвердили вирус Эбола у пассажирки рейса Москва - Париж

Врачи в столичном аэропорту Шереметьево не подтвердили заболевание лихорадкой Эбола у пассажирки, прилетевшей из Парижа. Как сообщили M24.ru в пресс-службе аэропорта, женщина больна ОРВИ.

Гражданство женщины не уточняется. Для полного исключения подозрений на заболевание пациентку доставят в одну из столичных клиник.

По данным пресс-службы, женщина прилетела в Москву транзитом и должна была продолжить путешествие на одном из стыковочных рейсов. "Для госпитализации ей выдали временную российскую визу", - добавили в аэропорту.

Сейчас все пассажиры рейса №2455 компании "Аэрофлот", прибывшего в Москву в 18:52 по московскому времени, покинули самолет и получили багаж.

Ранее M24.ru сообщало, что сотрудники санитарных служб проверяют самолет рейса Париж-Москва, прибывший в Шереметьево. На борту лайнера находилась пассажирка с симптомами, напоминающими лихорадку Эбола.

О состоянии пассажира за несколько минут до посадки сообщил командир экипажа. После приземления самолет отправили на отдельную стоянку.

В аэропорт выехали специалисты санитарных и экстренных служб, которые занялись обследованием потенциально зараженной пассажирки.