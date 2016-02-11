"Аэрофлот" отменил несколько рейсов из-за плохой погоды

Фото: ТАСС/Юрий Машков

"Аэрофлот" отменил три рейса из аэропорта Шереметьево, запланированных на 12 февраля и один рейс 13 февраля в связи с неблагоприятными метеоусловиями, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Таким образом, 12 февраля будут отменены рейсы в Уфу и Новосибирск, а также из Уфы в Шереметьево. 13 февраля отменяется полет из Новосибирска в Шереметьево. Пассажиры будут перевезены последующими рейсами.

Кроме того, 12 февраля изменено время вылета 22 рейсов из аэропорта Шереметьево – в том числе, в Копенгаген, Прагу, Стокгольм, Калининград, Астрахань, Самару, Минск, Вильнюс, Воронеж, Ригу, Нижнекамск, Казань, Нижний Новгород, Ереван, Хельсинки, Таллин, два рейса в Волгоград, а также рейсы из Калининграда, Волгограда, Хельсинки, Таллина.