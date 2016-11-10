"Аэрофлот" отменил более 80 рейсов из-за непогоды

Фото: m24.ru/Александр Авилов
"Аэрофлот" отменил более 80 рейсов, запланированных на 11-13 ноября, из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщает Агентство "Москва".
В частности, 11 ноября отменено 24 рейса в или из Шереметьева, 12 ноября – 46 рейсов и 13 ноября – 11 рейсов.
Кроме того, 11 ноября будут задержаны 30 рейсов, а 12 ноября – 16 рейсов. Более подробную информацию можно посмотреть тут.
Лед может появиться не только на проезжих частях и тротуарах, но и на проводах, железобетонных конструкциях и деревьях, предупреждают метеорологи. Днем в четверг в городе выпадет порядка 5–7 сантиметров снега.
Ссылки по теме
- Ледяной дождь и отмена рейсов: что происходит в городе
- Снегопад и ледяной дождь обрушатся на Москву в конце рабочей недели
Сайты по теме