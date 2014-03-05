К 2030 году пассажиропоток в Шереметьево увеличится до 50 млн человек

"Интервью": Михаил Василенко - о качестве обслуживания в Шереметьево

Рост пассажиропотока в Шереметьево может увеличиться до 50 миллионов человек к 2030 году, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" генеральный директор аэропорта Михаил Василенко. По итогам 2013 года пассажиропоток составил 29 млн 256 тысяч человек.

Он отметил, что ежегодно количество пассажиров увеличивается на 10-12%, таким образом, аэропорту необходимо развивать терминальную площадь - здесь планируют построить дополнительный терминал B для внутренних федеральных пассажиров. Также планируется создание тоннеля, который соединит северную и южную зону Шереметьево, и новой станции аэроэкспресса.

Василенко подчеркнул, что Олимпийские игры серьезно не повлияли на работу аэропорта. "Мы смогли бы справиться и с дополнительным пассажиропотоком. Но по качествую обслуживания и количеству услуг, которые требовались и для спортсменов, и для зрителей, нам пришлось провести дополнительную работу и совершенствоваться", - сказал гендиректор. В течение нескольких лет аэропорт сотрудничал с Международным Олимпийским комитетом. Обсуждались такие вопросы, как доставка багажа, провоз оружия, которое необходимо спортсменам, быстрая доставка оборудования для соревнований.

Он также напомнил, что аэропорт становится удобней и для инвалидов. Так, в прошлом месяце в Шереметьево открылся второй зал, который специально предназначен для пассажиров с ограниченными возможностями.

Что же касается безопасности, то, например, в два раза увеличилось количество камер в терминальных зонах и на привокзальной территории.