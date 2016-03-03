Форма поиска по сайту

03 марта 2016, 18:22

"Аэрофлот" отменил 26 рейсов на 4 и 5 марта из-за непогоды

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 26 рейсов на 4 и 5 марта из-за неблагоприятных метеоусловий в столичном регионе, сообщает пресс-служба компании.

В пятницу отменяется 10 рейсов из аэропорта Шереметьево и 8 обратных. В субботу – три рейса из Шереметьева и столько же обратных, а также два в Шереметьево из Ростова и Франкфурта.

Отменены рейсы в Нижний Новгород, Дрезден, Тиват, Ригу, Таллин, Архангельск, Бишкек и Тюмень и другие. Пассажиров отмененных рейсов перевезут последующими. Кроме того, изменено время вылета 16 рейсов 4 марта и 15 рейсов – 5 марта.

Напомним, за минувшую ночь в Москве выпало до 24 миллиметров осадков, а это более 70 процентов от месячной нормы, которая составляет 34 миллиметра. Таким образом был побит рекорд 2 марта 1966 года, когда выпало 22 миллиметра осадков.

Сильные снегопады пришли в столицу с юго-запада из-за активного циклона. Высота снежного покрова увеличилась до 50 сантиметров, прирост составил 20 сантиметров.

