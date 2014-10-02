Новый лоукостер "Аэрофлота" будет летать из Шереметьева

Фото: М24.ru/Владимир Яроцкий

Авиакомпания "Бюджетный перевозчик", стопроцентная "дочка" "Аэрофлота", будет летать из терминала В аэропорта "Шереметьево", сообщает пресс-служба аэропорта.

Полеты из Шереметьева будут выполняться до 28 февраля 2015 года включительно. Cрок договора между авиакомпанией и аэропорта обусловлен тем, что в терминале B с 1 марта начнутся демонтажные работы.

"Аэропорт "Шереметьево" обеспечил благоприятные коммерческие, производственные и сервисные условия "Бюджетному перевозчику" - подготовил терминал и оборудование, а также выделил необходимый персонал, чтобы оперативно начать обслуживание рейсов авиакомпании, как только она приступит к операционной и коммерческой деятельности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в аэропорте на базе терминала В организован специализированный аэровокзал с технологиями ускоренного обслуживания для low-cost перевозок. В частности, подготовлены точки питания в общем зале и в зале ожидания, организована комната для ожидания пассажиров с детьми, доступна услуга по взвешиванию багажа. Зона регистрации подготовлена для оперативного обслуживания пассажиров, а в зале ожидания вылета увеличено количество посадочных мест.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" создал новое дочернее предприятие вместо низкобюджетной авиакомпании "Добролет". Новая "дочка" называется "Бюджетный перевозчик", 100% компании принадлежит "Аэрофлоту". Под каким названием новый перевозчик будет выполнять полеты, пока неизвестно.

Напомним, что "Добролет" приостановил перелеты по всем своим маршрутам 4 августа. Причиной такого решения стали санкции ЕС в отношении компании.