Режиссер Александр Марин сыграет главную роль в новом спектакле "Табакерки"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

23 октября Театр под управлением Олега Табакова покажет новый спектакль, поставленный режиссером Александром Мариным – "Буря" по Шекспиру.

Отличительной чертой этой интерпретации в череде столичных версий "Бури" является новый литературный перевод. Как отмечает пресс-служба "Табакерки", "он получился более жестким и современным, чем у предшествующих переводчиков".

Обращаясь к последнему произведению Шекспира, Александр Марин решился на дерзкий поступок: создал новый стихотворный перевод. Этому способствовал многолетний опыт работы постановщика в англоязычных странах – США и Канаде.

Его "Буря. Вариации" – история, главными героями которой становятся так хорошо знакомые режиссеру люди театра. Сам Марин выступает не только в ипостаси режиссера и переводчика – он исполнит роль мага Просперо.

Один из основателей театра-студии на Чаплыгина, ученик Олега Табакова, педагог, режиссер-постановщик, автор многих спектаклей "Табакерки" не выходил на родную сцену почти двадцать лет. Рядом с ним – актеры среднего и молодого поколений труппы.

В роли Миранды, дочери Просперо – учащаяся Театральной школы Олега Табакова Юлиана Гребе, дебют которой в спектакле "Мадонна с цветком" был признан одной из самых ярких актерских удач прошлого сезона.

В спектакле заняты: Дмитрий Бродецкий, Изабель Эйдлен, Александр Марин, Максим Сачков, Юлиана Гребе, Вячеслав Чепурченко, Алексей Усольцев, Василий Бриченко, Артур Касимов, Яна Сексте, Александр Кузьмин, Павел Шевандо, Евгения Борзых, Александр Лимин, Арина Автушенко, Полина Казанцева, Алена Гончарова.