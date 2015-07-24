Шойгу назвал причины обрушения омской казармы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Причиной обрушения казармы учебного центра ВДВ под Омском стало некачественное строительство в 1975 году и неправильный ремонт в 2013-м. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, ссылаясь на выводы спецкомиссии.

"По результатам работы комиссии, основная причина – некачественно выполненная кладка стен при строительстве казармы в 1975 году. Большинство конструкций, во всяком случае внутренние, сделаны практически без раствора. Это показывает, что мы приняли абсолютно правильное решение по проверке всех сооружений в этом учебном центре", – цитирует Шойгу "Интерфакс".

Выполненный в 2013 году ремонта, по словам министра, только усугубил ситуацию, поскольку вентилируемый фасад был установлен без учета несущей способности кирпичной кладки, которую размывало последние 40 лет.

Трагедия в Омске произошла вечером 12 июля. В четырехэтажной казарме 242-го учебного центра ВДВ в поселке Светлый обрушились пролеты. В тот момент в здании находились 337 военнослужащих. Под завалами оказались 42 человека, 24 из них погибли.





По факту происшествия расследуется дело по трем статьям УК РФ – "Халатность", "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Превышение должностных полномочий".

В рамках дела арестованы начальник 242 учебного центра ВДВ полковник Олег Пономарев и Александр Дорофеев, а также генеральный директор ООО «РемЭксСтрой», которое проводило работы на территории учебного центра.