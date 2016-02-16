Театр Табакова и гостиницу "Пекин" достроят до конца года

Фото: stroi.mos.ru

Театр Олега Табакова в центре столицы достроят до конца этого года, передает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Сейчас в здании театра на улице Гиляровского идут отделочные работы и завозится оборудование для театра, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Главной изюминкой культурного учреждения станет сцена-трансформер. Ее можно увеличивать путем добавления пространства авансцены.

Кроме современного сценического оборудования театр будет оснащен необычной системой виртуальной акустики помещения. Она служит для создания необходимого акустического пространства и объема в помещениях любого типа.

Система позволяет воспроизводить и перемещать по всему помещению любой необработанный сигнал. Это может послужить, например, для перемещения звука вслед за артистом на сцене. Все настройки и эффекты системы можно независимо контролировать по всему помещению и даже в отдельных его зонах.

Еще одной особенностью данной системы является использование микрофонов, с помощью которых можно вовлечь присутствующую публику в акустическое пространство.

Реконструкция гостиницы "Пекин" также должна завершиться в этом году. У отеля появятся новые корпуса и апартаменты. После этого начнется реставрация и реконструкция исторического здания.

В итоге гостиничный комплекс будет отвечать всем современным требованиям: в нем обустроят номера для людей с ограниченными возможностями и детскую зону.

Также в этом году планируется установить шпиль на высотке в Оружейном переулке. Один из самых известных долгостроев столицы открыли в прошлом году. Вместе со шпилем высота здания составит 165 метров.