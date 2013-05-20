Театр "Современник" переедет во Дворец на Яузе

Фото: ИТАР-ТАСС
Площадку театра "Современник" на время ремонта, который продлится в течение двух лет, перенесут во Дворец на Яузе. При этом часть спектаклей планируют ставить на сцене Театра Эстрады.
Об этом на встрече членов комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям с представителями комитета Госдумы РФ сообщил глава столичного департамента культуры Сергей Капков.
Дата переезда "Современника" пока не называется, передает корреспондент сетевого издания М24.ru.
Напомним, что о намерении отремонтировать "Современник" стало известно в августе прошлого года.
По словам Капкова, в 2014 году начнется ремонт в театре имени Владимира Маяковского. Также вскоре планируют отремонтировать Театр на Малой Бронной. Уже сейчас зрителей принимают обновленные театры имени Ермоловой, Гоголь-центр, театр Теней, театр кукол и театр Куклачова.