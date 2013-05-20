Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая 2013, 18:58

Политика

Театр "Современник" переедет во Дворец на Яузе

Фото: ИТАР-ТАСС

Площадку театра "Современник" на время ремонта, который продлится в течение двух лет, перенесут во Дворец на Яузе. При этом часть спектаклей планируют ставить на сцене Театра Эстрады.

Об этом на встрече членов комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям с представителями комитета Госдумы РФ сообщил глава столичного департамента культуры Сергей Капков.

Дата переезда "Современника" пока не называется, передает корреспондент сетевого издания М24.ru.

Напомним, что о намерении отремонтировать "Современник" стало известно в августе прошлого года.

По словам Капкова, в 2014 году начнется ремонт в театре имени Владимира Маяковского. Также вскоре планируют отремонтировать Театр на Малой Бронной. Уже сейчас зрителей принимают обновленные театры имени Ермоловой, Гоголь-центр, театр Теней, театр кукол и театр Куклачова.

Сергей Капков ремонт театр Современник Дворец на Яузе переезды

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика