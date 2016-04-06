Форма поиска по сайту

06 апреля 2016, 12:15

Шоу-бизнес

Сергей Безруков развеял слухи о назначении на пост худрука БДТ

Фото: ТАСС/ Игорь Кубединов

14 апреля истекает трехлетний контракт с художественным руководителем Большого драматического театра имени Товстоногова Андреем Могучим. Вчера в ряде СМИ появились сообщения о том, что в числе рассматриваемых кандидатов на пост фигурирует Сергей Безруков.

Как рассказали m24.ru в Губернском театре, Сергей Безруков не получал официального предложения от Минкульта РФ возглавить БДТ. "Контракт Сергея Безрукова с Минкультом МО, согласно которому он является художественным руководителем Московского Губернского театра, действует до 2019 года. Он руководит театром уже три сезона, и многое успел сделать за это время: почти полностью обновлен репертуар, появилось 18 новых постановок. Спектакли по классике и современной драматургии пользуются успехом у зрителя: "Нашла коса на камень", "Сирано де Бержерак", "Бесконечный апрель", "Прекрасное Далеко", "Сон разума", "Веселый солдат". Есть и две масштабные постановки для детского и семейного просмотра: "Остров сокровищ" и "Книга джунглей. Маугли", а также одна из премьер нынешнего сезона – "Маленький принц". Активно развивается музыкальное направление, создаются музыкальные спектакли с участием Губернаторского оркестра Московской области. Театр много гастролирует и принимает участие в международных и всероссийских театральных фестивалях, и планов до окончания контракта у худрука достаточно.

Только сейчас в театре одновременно находятся в работе четыре произведения: режиссер Петр Орлов репетирует спектакль "Позолоченный Мухин" по пьесе В.Жеребцова "Памятник", Анна Горушкина начала работу над спектаклем по пьесе А.Миллера "Вид с моста", готовится приступить к репетициям Павел Артемьев с пьесой Пряжко "Урожай", Екатерина Максимова к концу сезона выпустит детский спектакль "Маленькая колдунья" по сказке О.Пройслера. Кроме того, идет работа над новым музыкальным спектаклем с участием оркестра, приуроченным к Году кино. А к концу сезона начнутся репетиции спектакля по произведению Сухово-Кобылина, премьера которого планируется осенью".

Между тем, опасения коллектива БДТ имеют место быть. В конце марта почти вся труппа, включая народных артисток Алису Фрейндлих, Светлану Крючкову, Нину Усатову, написала письма на имя президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой оставить Андрея Могучего на нынешнем посту.

В прошлом месяце Могучий был награжден "За продвижение молодых талантов" на VII Санкт-Петербургской театральной премии "Прорыв". Режиссер также является одним из номинантов "Золотой маски" этого года.

