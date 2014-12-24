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24 декабря 2014, 14:52

Сбербанк повысил ставки по вкладам для физических лиц

Сбербанк вклады повышение ставки

Фото: ТАСС/ Александр Рюмин

24 декабря Сбербанк повысил процентные ставки по вкладам и сберегательным сертификатам для физических лиц, сообщает пресс-служба банка.

Так, ставки по сберегательным сертификатам выросли на 3,5 процента и теперь достигают 18,5%. По вкладам "Сохраняй", "Пополняй" и "Управляй" ставки повысились на 3,25% (теперь максимальные ставки по вкладам, открытым в отделениях, составляют 13,77, 13,51 и 13,13 процентов, онлайн - 14,77, 14,51 и 14,95 процента соответственно).

Ставки в рублях по премиум-вкладам и вкладам в рамках пакетов услуг выросли на 2,7 процента.

Сбербанк повысил и ставки в валюте – на 1,7 процента.

Отметим, что Сбербанк прекратил прием заявок на ипотеку на строительство жилого дома, покупку загородной недвижимости и гаража. При этом ипотека на покупку квартиры по-прежнему выдается, но по повышенной ставке.

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Также временно не принимаются заявки на автокредиты. По мнению экспертов, это временная мера и, скорее всего, все банковские продукты снова станут доступны в феврале.

Кроме того, на 2 процента также повышены ставки на ипотеку для молодых семей и на новостройки. Увеличился минимальный первоначальный взнос по всем продуктам ипотечного кредитования – с 10-15 до 20 процентов, а на продукт "Ипотека по двум документам" с 40 до 50 процентов.

В банке отмечают, что ставка по уже заключенным договорам на кредит осталась прежней и повышаться не будет.

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