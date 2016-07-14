В Москве с аукционов продадут 24 бывших офиса Сбербанка

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В Москве с аукционов продадут 24 нежилых помещения, в которых раньше находились офисы Сбербанка. Об этом сообщает департамент по информационной политике Российского аукционного дома.

Помещения высвобождаются в ходе переформатирования офисной сети Сбербанка. Все офисы находятся на первых этажах жилых домов вблизи крупных магистралей и метро. Помещения имеют витринные окна и отдельные входы с улицы. Площадь офисов варьируется от 58 до 430 квадратных метров.

Все офисы продаются отдельными лотами. Начальная цена – от 12,205 миллиона рублей до 72,831 миллиона рублей.

Помещения располагаются в Тверском, Даниловском, Таганском, Можайском, Левобережном, Алексеевском, Беговом, Савеловском районах, а также в Нагатино-Садовниках, Коптево, Марьиной Роще, Зюзино, Зябликово, Теплом Стане, Хамовниках, Люблино, Солнцево и Косино-Ухтомском.

Отмечается, что с начала прошлого по июнь этого в городе было продано 77 бывших офисов Сбербанка на общую сумму почти 1,7 миллиарда рублей.