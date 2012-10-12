Сбербанк продал все акции оператора олимпийской лотереи "Спортлото"

Рисунок: sportloto.ru

Сбербанк России продал все акции дочерней компании, ООО "Спортлото".

Проданная фирма в последнее время является оператором по проведению всероссийских государственных лотерей в поддержку XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи.

Сбербанк стал собственником почти 75 процентов "Спортлото" в ноябре 2010 года, а оставшиеся 25 процентов приобрел в мае 2011 года, сообщается в пресс-релизе банка.

В феврале 2011 года ООО "Спортлото" запустило проект Всероссийских государственных бестиражных лотерей в поддержку Олимпиады и Паралимпиады 2014 года в Сочи. За первый год работы оператора его выручка превысила один миллиард рублей, а выплаты победителям составили около 500 миллионов рублей.

В настоящее время ООО "Спортлото" является одним из лидеров в лотерейной сфере России, в том числе в сегменте бестиражных (мгновенных) лотерей.

К частичной или полной покупке Спортлото проявляли интерес несколько российских и иностранных компаний. Как говорится в пресс-релизе, покупателем стала компания, предложившая лучшие условия. Причины сделки и ее стоимость не раскрываются.