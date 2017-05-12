МЧС России сообщило о хакерских атаках на компьютеры ведомства

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Несколько попыток проникновения на компьютеры ведомства зафиксированы в МЧС России, сообщает ТАСС.

Все попытки взлома удалось пресечь, атаки блокированы, вирусы не заразили ни один компьютер, рассказали в пресс-службе министерства.

Интернет-ресурсы ведомства работают в штатном режиме.

Кроме того, об атаке на инфраструктуру сообщили представители "Сбербанка". Киберпреступникам также не удалось заразить ни одного устройства.

Ранее о хакерской атаке сообщили в МВД РФ. Заражению подверглись около тысячи компьютеров ведомства.