Экс-сотрудница банка осуждена на 3 года условно за коммерческий подкуп

Гагаринский суд Москвы приговорил бывшую сотрудницу ОАО "Сбербанк России" Марию Земцову, обвиняемую в коммерческом подкупе, к трем годам лишения свободы условно.

Об этом сообщили M24.ru в пресс-службе суда. Ранее прокурор просил для нее четыре года колонии, но Земцова пошла на сделку со следствием и не могла получить больше 2/3 от максимального наказания. Кроме того, судья назначил ей испытательный срок в три года и назначил штраф в резмере 25 тысяч рублей.

Напомним, в начале 2012 года бизнесмену Констанину Вачевских, имевшему кредитные обязательства перед ОАО "Сбербанк России" на сумму в 700 миллионов рублей, поступило предложение ликвидировать претензии за 100 миллионов.

"Решить проблему" коммерсанту предложили трое сотрудников кредитного учреждения - Вячеслав Похлебин, Мария Зенцова и Денис Васеха. Задержать их удалось благодаря сотрудникам ФСБ при содействии Сбербанка.

В июле 2013 года был осужден другой коммерсант, который предложил Вачевских урегулировать отношения с банком за 200 миллионов рублей. Суд признал нечистого на руку дельца виновным и приговорил к четырем годам колонии.